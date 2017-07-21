Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Saklambaç: Ölüm Oyunu
Paylaş

Saklambaç: Ölüm Oyunu

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Saklambaç: Ölüm Oyunu
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Ünirvesite öğrencisi bir grup genç, hafta sonu tatilini geçirmek üzere civar köylerden birine doğru yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında yolda başlarına gelen esrarengiz bir olay yüzünden araç çamura saplanır. Aracı saplandığı yerden kurtarmak için yardım istemek üzere bir eve giren gençler, girdikleri bu evde hiç tahmin etmedikleri bir olayla karşı karşıya kalırlar. Neler olup bittiğini anlamaya çalışan gençler kendilerini bir anda bir ölüm kalım savaşının tam ortasında bulurlar. 5 arkadaşın nefes kesen kurtulma mücadelesi birbirinden sürprizli olaylara sahne olan bir maceraya dönecektir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Saklambaç: Ölüm Oyunu filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Saklambaç: Ölüm Oyunu filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir