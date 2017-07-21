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Saklambaç: Ölüm Oyunu
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :21 Temmuz 2017
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
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- Süre :80 dk.
Filmin Konusu
Ünirvesite öğrencisi bir grup genç, hafta sonu tatilini geçirmek üzere civar köylerden birine doğru yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında yolda başlarına gelen esrarengiz bir olay yüzünden araç çamura saplanır. Aracı saplandığı yerden kurtarmak için yardım istemek üzere bir eve giren gençler, girdikleri bu evde hiç tahmin etmedikleri bir olayla karşı karşıya kalırlar. Neler olup bittiğini anlamaya çalışan gençler kendilerini bir anda bir ölüm kalım savaşının tam ortasında bulurlar. 5 arkadaşın nefes kesen kurtulma mücadelesi birbirinden sürprizli olaylara sahne olan bir maceraya dönecektir.
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