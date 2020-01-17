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Saklı Gerçekler
The Truth (La Verite)
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Filmin Konusu
The Truth, genç bir kız ve onun aktris olan annesi arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
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