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Saklı Gerçekler

The Truth (La Verite)

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Saklı Gerçekler
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

The Truth, genç bir kız ve onun aktris olan annesi arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Galeri

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Yorumlar
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