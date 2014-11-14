Salak ile Avanak: Geri Dönüyor

Böbreğe ihtiyacı olan Harry, bir kızı olduğunu öğrenince, Lloyd’u, Mary onu reddettiği için girdiği “komadan” çıkarmak üzere, yardım istemek için yollara düşer. Aslında sürekli kapatılmaları gereken akıl hastanesinden çıkıp, bir araçla ülkeyi kat ettikten sonra, kendilerini dünyanın en akıllı beyinlerine ev sahipliği yapan bir zirvede bulurlar. Ama orası artık öyle değildir.