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Sinema>Film Arşiv >  Salak ile Avanak: Geri Dönüyor - Dumb and Dumber To
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Salak ile Avanak: Geri Dönüyor

Dumb and Dumber To

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Salak ile Avanak: Geri Dönüyor
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Böbreğe ihtiyacı olan Harry, bir kızı olduğunu öğrenince, Lloyd’u, Mary onu reddettiği için girdiği “komadan” çıkarmak üzere, yardım istemek için yollara düşer. Aslında sürekli kapatılmaları gereken akıl hastanesinden çıkıp, bir araçla ülkeyi kat ettikten sonra, kendilerini dünyanın en akıllı beyinlerine ev sahipliği yapan bir zirvede bulurlar. Ama orası artık öyle değildir.

Galeri

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Yorumlar

  • İnsan ister istemeden ilk filmle karşılaştırıyor. Ama ne yazık ki beklenen etkiyi bende yaratmadı. Puanım 5

  • 8 yaşında oğlumla gittik. Afişde 7 yaş üstü için izleyebilir diyordu. Filim başlarken yapımcı 15 yaş üstü diye perdeye görüntü vermiş. Bir yanlışlık var diye düşünüp izlemeye devam ettik. Ancak porno sahnelerinde görebileceğiniz sahneyi görür görmez çoçuğu alıp dışarı fırladım. Sakın çocukla gitmeyin iğrenç bir filim. Sinema yetkilisine durumu izah ettim. Ücretimizi geri aldık hatalarını kabul ettiler ancak filim aynı şekilde gösterime devam ediyor. Yaş sınırlarını kültür bakanlığı belirliyormuş. Kendilerinede saygılarımı sunarım!

  • ÇOK GÜZEL.gerçekten gülmekten öldüm.kesinlikle kaçırmayın...

  • SADECE GİDİN,izleyin ve GÜLÜN...gerçekten eğlenceli bir film.keyif alacaksınız...

  • Bu kadar kotu olacagini dusunmemistim parama yazik deliha bile bundan iyiydi puanina kanmayin

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Oyuncular ve ekip

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