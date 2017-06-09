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Salur Kazan: Zoraki Kahraman

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Salur Kazan: Zoraki Kahraman
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Salur Kazan: Zoraki Kahraman'da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarabilecek mi? Peki esir alınan oba halkı kötü adamları alt edebilecek mi?

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