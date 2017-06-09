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Salur Kazan: Zoraki Kahraman
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :9 Haziran 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :102 dk.
Filmin Konusu
Salur Kazan: Zoraki Kahraman'da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarabilecek mi? Peki esir alınan oba halkı kötü adamları alt edebilecek mi?
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