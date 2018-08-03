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Samsa - Hommage an Franz Kafka
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Kısa Film
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Almanya
- Yönetmen :
- Senarist :
- Yapımcı :
- Müzik :
- Süre :4 dk.
- Dağıtıcı :Hochschule für Film und Fernsehen 'Konrad Wolf'
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