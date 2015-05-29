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San Andreas Fayı

San Andreas

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Fragmanlar


San Andreas Fayı
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Fransisco’ya, tek kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, başlarına daha da kötüsü gelmektedir.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Gorseller harika ama senaryo cok sig (

  • Son zamanlarda gittiğim en iyi 3d filmlerde birisi

  • Gerçekten inanılmaz efektler,muhteşemdi,bir film ancak bu kadar gerçekçi olur

  • rezalettt

  • İzlenebilir klasik bir amerikan filmi. Tüm klişeler mevcut filmde. Tv\'de izlenebilecek bir film ama sıkmıyor, izlettiriyor.

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Oyuncular ve ekip

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