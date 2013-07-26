Sanal Hayatlar
Disconnect
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :26 Temmuz 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :115 dk.
Filmin Konusu
Rich Boyd, elinden cep telefonunu düşürmeyen bir avukattır. Eşini kaybetmiş, tek çocuk babası polis, ergenlik dönemindeki oğluyla başa çıkmayan bir babadır. Hırslı bir kadın gazeteci ise keşfettiği bir porno sitede çocuk yaştaki fahişelerin peşine düşmüştür. Gerçeklerden kaçmak için sığındıkları yalan dünyaları, hepsinin tek ortak noktalarıdır.
Galeri
Yorumlar
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Guzel film
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filmin nesi basit duruyo anlamadım, bence çok güzel bi konu, fragman da iyi, en kısa zamanda izlicem
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güzel bi konu bence herkese hitap ediyo ama vizyonda çok iyi filmler var, bu filme ne kadar talep olur bilmem
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fragmanını beğendim ama sinemada izlemem
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bence bu film bizim şu anki durumumuzu anlatıyo. bilgisayar başından kalkamıyoruz be