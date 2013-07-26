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Sanal Hayatlar

Disconnect

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Fragmanlar


Sanal Hayatlar
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Rich Boyd, elinden cep telefonunu düşürmeyen bir avukattır. Eşini kaybetmiş, tek çocuk babası polis, ergenlik dönemindeki oğluyla başa çıkmayan bir babadır. Hırslı bir kadın gazeteci ise keşfettiği bir porno sitede çocuk yaştaki fahişelerin peşine düşmüştür. Gerçeklerden kaçmak için sığındıkları yalan dünyaları, hepsinin tek ortak noktalarıdır.

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Yorumlar

  • Guzel film

  • filmin nesi basit duruyo anlamadım, bence çok güzel bi konu, fragman da iyi, en kısa zamanda izlicem

  • güzel bi konu bence herkese hitap ediyo ama vizyonda çok iyi filmler var, bu filme ne kadar talep olur bilmem

  • fragmanını beğendim ama sinemada izlemem

  • bence bu film bizim şu anki durumumuzu anlatıyo. bilgisayar başından kalkamıyoruz be

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Oyuncular ve ekip

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