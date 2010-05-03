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Sandrine in the rainSandrine nella pioggia
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- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Almanya, İtalya
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :105 dk.
- Dağıtıcı :Casco Entertainment, Dalka GmbH
- Resmi Sitesi : Official site [Italy]
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