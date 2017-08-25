Şanslı Logan

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Steven Soderbergh'in yönettiği Logan Lucky, Kuzey Carolina'da NASCAR yarışları esnasında gerçekleştirecekleri bir soygunla yüklü bir paranın üzerine konmayı hedefleyen iki kardeşin hikâyesini konu ediniyor.