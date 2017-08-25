Sinema>Film Arşiv > Şanslı Logan - Logan Lucky
Şanslı Logan
Logan Lucky
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Suç
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :25 Ağustos 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :119 dk.
Filmin Konusu
Steven Soderbergh'in yönettiği Logan Lucky, Kuzey Carolina'da NASCAR yarışları esnasında gerçekleştirecekleri bir soygunla yüklü bir paranın üzerine konmayı hedefleyen iki kardeşin hikâyesini konu ediniyor.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.