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Şanslı Sayılar

The Pelayos

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Şanslı Sayılar
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Pelayos ekibi kumarda kolay yoldan para kazanmanın peşindedir. Ama, kazanmak için şanstan daha fazlasına ihtiyaçları vardır. Hayatları boyunca ele geçmeyecek bir fırsatı yakalamak için bir araya gelen Pelayos ekibi, kendilerinin icat ettikleri yöntem sayesinde rulet masasında harikalar yaratmaktadırlar. Onların amacı artık bütün dünyadaki kumarhanelere vurgun yapmaktır. Ta ki başlarına bela olan kumarhane müdürüne rastlayana kadar.

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