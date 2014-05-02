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Şanslı Sayılar
The Pelayos
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- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :2 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :100 dk.
Filmin Konusu
Pelayos ekibi kumarda kolay yoldan para kazanmanın peşindedir. Ama, kazanmak için şanstan daha fazlasına ihtiyaçları vardır. Hayatları boyunca ele geçmeyecek bir fırsatı yakalamak için bir araya gelen Pelayos ekibi, kendilerinin icat ettikleri yöntem sayesinde rulet masasında harikalar yaratmaktadırlar. Onların amacı artık bütün dünyadaki kumarhanelere vurgun yapmaktır. Ta ki başlarına bela olan kumarhane müdürüne rastlayana kadar.
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