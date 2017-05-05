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Saplantı

Unforgettable

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Saplantı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Heigl, bitmiş evliliğini aşamamış, boşandığı kocası David(Stults)'in Julia Banks (Dawson) ile nişanlanıp, daha önce birlikte yaşadıkları eve getirmesini, aynı zamanda kızları Lilly (Isabella Rice) ile yeni ve mutlu bir hayat kurmasını problem eden eski eş Tessa Connover'ı canlandırmaktadır. Yeni eş ve üvey anne rolüne alışmaya çalışan Julia ise sonunda hayalindeki ve sıkıntılı geçmişine bir perde çekmesine yardımcı olabilecek birini bulduğuna inanmaktadır. Ama Tessa'nın patolojik kıskançlığı yakın zamanda Julia'nın hayalini bir kabusa dönüştürmeye çalışacaktır.

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Yorumlar
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