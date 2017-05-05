Heigl, bitmiş evliliğini aşamamış, boşandığı kocası David(Stults)'in Julia Banks (Dawson) ile nişanlanıp, daha önce birlikte yaşadıkları eve getirmesini, aynı zamanda kızları Lilly (Isabella Rice) ile yeni ve mutlu bir hayat kurmasını problem eden eski eş Tessa Connover'ı canlandırmaktadır. Yeni eş ve üvey anne rolüne alışmaya çalışan Julia ise sonunda hayalindeki ve sıkıntılı geçmişine bir perde çekmesine yardımcı olabilecek birini bulduğuna inanmaktadır. Ama Tessa'nın patolojik kıskançlığı yakın zamanda Julia'nın hayalini bir kabusa dönüştürmeye çalışacaktır.