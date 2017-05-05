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Saplantı
Unforgettable
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :5 Mayıs 2017
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- Süre :100 dk.
Filmin Konusu
Heigl, bitmiş evliliğini aşamamış, boşandığı kocası David(Stults)'in Julia Banks (Dawson) ile nişanlanıp, daha önce birlikte yaşadıkları eve getirmesini, aynı zamanda kızları Lilly (Isabella Rice) ile yeni ve mutlu bir hayat kurmasını problem eden eski eş Tessa Connover'ı canlandırmaktadır. Yeni eş ve üvey anne rolüne alışmaya çalışan Julia ise sonunda hayalindeki ve sıkıntılı geçmişine bir perde çekmesine yardımcı olabilecek birini bulduğuna inanmaktadır. Ama Tessa'nın patolojik kıskançlığı yakın zamanda Julia'nın hayalini bir kabusa dönüştürmeye çalışacaktır.
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