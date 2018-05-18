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Saplantı
Siembamba (The Lullaby)
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :18 Mayıs 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :86 dk.
Filmin Konusu
Film,arzulamadığı bir hamilelik sonucu bir oğlu olan Chloe'nin doğum sonrası yaşadığı doğaüstü olayları anlatıyor.
Galeri
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