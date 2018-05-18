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Saplantı

Siembamba (The Lullaby)

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Saplantı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film,arzulamadığı bir hamilelik sonucu bir oğlu olan Chloe'nin doğum sonrası yaşadığı doğaüstü olayları anlatıyor.

Galeri

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