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Sar Başa

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Sar Başa
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Berk Alan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki "Sar Başa" filminin oyuncu kadrosunda Alper Rende, Kemal Can Parlak, Alparslan Özmol, Ali Biçim, Bilge Su Işık gibi isimler yer alıyor.

Galeri

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