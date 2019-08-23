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Sar Başa
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Filmin Konusu
Berk Alan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki "Sar Başa" filminin oyuncu kadrosunda Alper Rende, Kemal Can Parlak, Alparslan Özmol, Ali Biçim, Bilge Su Işık gibi isimler yer alıyor.
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