1916 ve 1917 senesinde İstanbul Sultanisi mektebi (şimdiki İstanbul erkek Lisesi) ve İstanbul Tıbbiyesi hiç mezun veremedi. Çünkü 1915’de eğitim gören sınıflar Çanakkale’de şehit düştü.



Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelerek eğitim gören 50 İstanbul Sultanisi öğrencisi Enver Paşanın meşhur Beyazıt mitinginden sonra gönüllü olarak savaşa katılmak isterler ve 2. Tümene katılarak Çanakkale Savaşı'nda (19 Mayıs 1915 , Saat: 03.30, Kabatepe) hayatlarını kaybederler. Büyüklerinin ölüm haberini alan İstanbul Sultanisi öğrencileri sarı olan okul binasının kapı ve pencerelerini siyaha boyarlar. O günden bu yana şehit olan öğrencilerin anısına okul renkleri Sarı-Siyah olarak kabul edilir.