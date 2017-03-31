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Sarıkamış Çocukları

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Sarıkamış Çocukları
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yıl 1915... Mehmet ve Yusuf babalarının Sarıkamış'ta yaşadıkları köyde çeteciler tarafından öldürülmesinden sonra Sarıkamış cephesinde savaşan abilerine ulaşmanın yollarını ararlar. Cepheye, yaşadıkları köyden bir grup mehmetçiğin gideceğini öğrenince mehmetçikle beraber yola çıkıp cepheye ulaşmaya karar verirler.

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