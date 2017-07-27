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Sarışın Bomba

Atomic Blonde

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Fragmanlar


Sarışın Bomba
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Charlize Theron'un başrolünde yer aldığı Atomic Blonde, Soğuk Savaş döneminde Berlin'e gönderilen bir ajanın zorlu görevini anlatıyor.

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Yorumlar
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