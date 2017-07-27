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Sarışın Bomba
Atomic Blonde
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :27 Temmuz 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :115 dk.
Filmin Konusu
Charlize Theron'un başrolünde yer aldığı Atomic Blonde, Soğuk Savaş döneminde Berlin'e gönderilen bir ajanın zorlu görevini anlatıyor.
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