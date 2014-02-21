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Şarkı Söyleyen Kadınlar
0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Almanya, Fransa, Türkiye
- Gösterim Tarihi :21 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :128 dk.
Filmin Konusu
Muhtemel bir deprem nedeniyle İstanbul’un adalarından birinin boşaltılma kararı alınmıştır. İnsanlar akın akın oradan ayrılırlar ancak küçük bir kesim bu karara uymayarak kalmakta ayak direr. Etrafta kıyamet arifesini andıran bir atmosfer hüküm sürerken geride kalanlar için hayat koşulları günden güne zorlaşacaktır. Film, yaşamları farklı engellerle sıkıştırılmış bir grup kadının, inanç, cesaret ve enerji ile hayatın farklı boyutlarına yaptıkları insani serüvenlerine eşlik ediyor.
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Yorumlar
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fragmanı gerçekten çok etkileyeci. reha erdem farkı
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binnur kaya varsa mutlaka izlenir!
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hmm bi akşam izlenebilir....
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