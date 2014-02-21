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Şarkı Söyleyen Kadınlar

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Fragmanlar


Şarkı Söyleyen Kadınlar
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Muhtemel bir deprem nedeniyle İstanbul’un adalarından birinin boşaltılma kararı alınmıştır. İnsanlar akın akın oradan ayrılırlar ancak küçük bir kesim bu karara uymayarak kalmakta ayak direr. Etrafta kıyamet arifesini andıran bir atmosfer hüküm sürerken geride kalanlar için hayat koşulları günden güne zorlaşacaktır. Film, yaşamları farklı engellerle sıkıştırılmış bir grup kadının, inanç, cesaret ve enerji ile hayatın farklı boyutlarına yaptıkları insani serüvenlerine eşlik ediyor.

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Yorumlar

  • fragmanı gerçekten çok etkileyeci. reha erdem farkı

  • binnur kaya varsa mutlaka izlenir!

  • hmm bi akşam izlenebilir....

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Oyuncular ve ekip

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