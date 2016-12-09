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Şarkını Söyle

Sing

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Fragmanlar


Şarkını Söyle
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tamamen hayvanların yaşadığı bir dünyada geçen "Şarkını Söyle"de, Buster Moon zor dönemler geçiren, bir zamanlar çok başarılı olan bir tiyatrodan sorumlu, kibar ve iyimser bir koaladır. Tiyatroyu her şeyden çok sever ve onu korumak için herşeyi yapabilir. Ancak, zor günler geçiren tiyatronun yavaş yavaş parlaklığını kaybettiği günlerde eski görkemini yeniden kazandırmak için son bir şansı vardır; dünyanın en büyük şarkı yarışmasını düzenlemek.

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