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Şarkını Söyle
Sing
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :9 Aralık 2016
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- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
Tamamen hayvanların yaşadığı bir dünyada geçen "Şarkını Söyle"de, Buster Moon zor dönemler geçiren, bir zamanlar çok başarılı olan bir tiyatrodan sorumlu, kibar ve iyimser bir koaladır. Tiyatroyu her şeyden çok sever ve onu korumak için herşeyi yapabilir. Ancak, zor günler geçiren tiyatronun yavaş yavaş parlaklığını kaybettiği günlerde eski görkemini yeniden kazandırmak için son bir şansı vardır; dünyanın en büyük şarkı yarışmasını düzenlemek.
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