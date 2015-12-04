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Sarmaşık

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Fragmanlar


Sarmaşık
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sarmaşık gemisi Mısır’dan yük aldıktan sonra tahliye limanına doğru yola çıkar. Sefer devam ederken geminin armatörü iflas eder ve Mısır’a vardıklarında armatörün liman parasını ödemediği anlaşılır, geminin üstünde haciz vardır. Liman yetkilileri gemiyi kimsenin uğramadığı demirleme alanına çekerler.

Mürettebattan gemiyi olası tehlikelere karşı hareket ettirebilecek sayıda kişinin kalması gerektiğini belirtirler. Zabitlerden bir kişi, iki gemici, bir makineci, mutfaktan bir kişi, bir usta gemici ile beraber toplamda altı kişinin gemide kalması gerekmektedir. Pasaportları ellerinden alınır ve ne zaman biteceği belli olmayan maceraları Mısır açıklarında böylece başlar.
Hepsinin kalmayı seçişindeki hikaye başkadır. Yolculuğun başında başlayan gruplaşmalar zamanla yerini sert tartışmalara bırakır. Yiyecek ve içeceğin iyice azalmasıyla kavgalar büyür ve gemi insanın insanı avladığı bir alana dönüşür.

Galeri

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Yorumlar

  • kesinlikle harikaydı. hayatın içinden, içimizdeki hayata bir yolculuk.

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Oyuncular ve ekip

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