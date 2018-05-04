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Şaşkınlar Çetesi
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Filmin Konusu
Nedim hapishanede hırsızlığa tövbe eder. Pişman olur ve hapiste geçirdiği zamanda aklına gelen fikirle müthiş bir icat keşfetmiştir. Hapisten çıkar çıkmaz yaptığı icadın seri üretimine geçip, memlekete faydalı işler yapmanın hayalini kurarken gizemli bir kadınla tanışır ve kendini yeni bir soygunun planını yaparken bulur.
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