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Satıcı
Forushande (The Salesman)
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- IMDB Puanı : 7.9 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Fransa, İran
- Gösterim Tarihi :27 Ocak 2017
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- Süre :143 dk.
Filmin Konusu
Dairelerinden mahallelerinde olan tehlikeli işler nedeni ile zorla çıkarılan Emad ve Rana, Tehran'ın göbeğinde yeni bir daireye taşınırlar. Bir önceki kiracı ile bağlantısı olan olay genç çiftin hayatını çarpıcı şekilde değiştirecektir.
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