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Sinema>Film Arşiv >  Satıcı - Forushande (The Salesman)
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Satıcı

Forushande (The Salesman)

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Satıcı
  • IMDB Puanı : 7.9 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dairelerinden mahallelerinde olan tehlikeli işler nedeni ile zorla çıkarılan Emad ve Rana, Tehran'ın göbeğinde yeni bir daireye taşınırlar. Bir önceki kiracı ile bağlantısı olan olay genç çiftin hayatını çarpıcı şekilde değiştirecektir.

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