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Saul'un Oğlu
Saul Fia (Son of Saul)
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- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Macaristan
- Gösterim Tarihi :19 Şubat 2016
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Filmin Konusu
Film, naziler tarafından toplama kampında iş yapmaya zorlanan “Sonderkommando”lardan Yahudi esir
Saul’un hayatının iki gününe odaklanılıyor. Saul, bir gün cesetlerin yakıldığı imha fırınında oğlu olduğunu düşündüğü bir çocuğun cesedini görür. Saul, oğlunun cesedini yakılmaktan kurtarıp usulünce toprağa vermeyi takıntı haline getirecektir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Uğruna ölmeyi göze aldığımız değerleri sorgulama zamanı geldimi? Uğruna ölmeyi göze aldığımız değerler için savaşırken kaçırdığımız başka değerler, başka fırsatlar neler? Hızla koşarken çok ani bir şekilde durarak "nereye koşuyoruz" diye tekrar sormalımı? Yaşama tutunmak için neler gerekli?
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ben izledim bi anlam veremedim.haham bulma derdine film bitiyo.
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bu tarz filmler genelde cok uzun oldugundan sıkıcı oluyor dayanabilirseniz ne ala
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resmin afişini görünce başrolde pratt pid oynuyor zannettim.
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oscar gecesi kesin yabancı dilde en iyi filmi alacak.mutlaka izleyin.
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