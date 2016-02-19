Saul'un Oğlu

Film, naziler tarafından toplama kampında iş yapmaya zorlanan “Sonderkommando”lardan Yahudi esir

Saul’un hayatının iki gününe odaklanılıyor. Saul, bir gün cesetlerin yakıldığı imha fırınında oğlu olduğunu düşündüğü bir çocuğun cesedini görür. Saul, oğlunun cesedini yakılmaktan kurtarıp usulünce toprağa vermeyi takıntı haline getirecektir.