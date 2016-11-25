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Savaş Vadisi

Hacksaw Ridge

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Savaş Vadisi
  • IMDB Puanı : 8.2 / 10
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndan Desmond T. Doss, Okinawa Savaşı'nda görev yaparken insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinin Onur Madalyası'na layık görülen ilk vicdani retçisi olur. Film, tek bir kurşun sıkmadan yetmiş beşe yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikâyesini ele alıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Efsane bir biyografi filmi kesinlikle gidin

  • Mel gibson gibi ustanın filmleri asla kötü çıkmaz

  • Kesinlikle bekledigim bi film

  • Uzun zamandır 2. Dünya savaşı ile ilgili film yapılmıyodu üstüne birde biyografi filmi vizyona girceği ilk gün gidicem umarım kötü çıkmax

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Oyuncular ve ekip

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