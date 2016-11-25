Savaş Vadisi

İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndan Desmond T. Doss, Okinawa Savaşı'nda görev yaparken insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinin Onur Madalyası'na layık görülen ilk vicdani retçisi olur. Film, tek bir kurşun sıkmadan yetmiş beşe yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikâyesini ele alıyor.