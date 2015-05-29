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Savaşçı
The Dead Lands
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İngiltere, Yeni Zelanda
- Gösterim Tarihi :29 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Savaşçı (The Dead Lands), Maoriler’in dünyasında yenilikçi bir aksiyon. Eski bir dönemde geçen filmde babası ve tüm kabilesi öldürülen genç bir savaşçının intikam hikâyesi anlatılıyor. Bu yolculukta genç savaşçı, kimsenin girmediği yasaklı topraklardan geçecek ve gizemli, korkusuz bir savaşçının da desteğini alacaktır. Ancak düşmanları sayıca kendilerinden çok fazladır ve bitmeyen bir savaş başlar.
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