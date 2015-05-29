Savaşçı (The Dead Lands), Maoriler’in dünyasında yenilikçi bir aksiyon. Eski bir dönemde geçen filmde babası ve tüm kabilesi öldürülen genç bir savaşçının intikam hikâyesi anlatılıyor. Bu yolculukta genç savaşçı, kimsenin girmediği yasaklı topraklardan geçecek ve gizemli, korkusuz bir savaşçının da desteğini alacaktır. Ancak düşmanları sayıca kendilerinden çok fazladır ve bitmeyen bir savaş başlar.