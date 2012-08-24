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Savaşın Çiçekleri
The Flowers Of War
2 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Tarih
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Çin
- Gösterim Tarihi :24 Ağustos 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Yohei Matsukado , Zhaoyi Zhang , Jiali Xu , Yixuan Gu , Zixin Jin , Ruiqi Li , Jingwen Wang , Chuchu Li , Junran Shen , Yaojun Dai devamı..
- Süre :146 dk.
Filmin Konusu
1937 yılında Japonya, Çin’in başkenti olan Nanjing’i işgâl ettiğinde resmi olmayan rakamlara göre 300.000 Çin’li katledilir. Çin ve Japonya arasında gerçekleşen savaşta tüm şehir bombalanmıştır. Vefat eden yerel papazın cenazesine yeni bir papaz katılır. Manastır öğrencileri ile fahişeler arasında kalan papazın yaşadığı bu ikilem, fedakârlığı ve onuru keşfetmesini sağlar.
Galeri
Yorumlar
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Gerçekten ço hoş ve güzel bir yapım.Tavsiye ederim.
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oha bunu torrentten indirip izleyeli aylar oldu daha vizyona bile girmemiş... film fena değildi :)
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Film gerçekten çok güzel olmuş gitmeyi düşünen arkadaşlara tavsiye ederim
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zorla asya filimi izletecekler
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henüz izlemedim izlersem de chiristian bale için izlerim
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