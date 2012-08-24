Savaşın Çiçekleri

1937 yılında Japonya, Çin’in başkenti olan Nanjing’i işgâl ettiğinde resmi olmayan rakamlara göre 300.000 Çin’li katledilir. Çin ve Japonya arasında gerçekleşen savaşta tüm şehir bombalanmıştır. Vefat eden yerel papazın cenazesine yeni bir papaz katılır. Manastır öğrencileri ile fahişeler arasında kalan papazın yaşadığı bu ikilem, fedakârlığı ve onuru keşfetmesini sağlar.