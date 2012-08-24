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Sinema>Film Arşiv >  Savaşın Çiçekleri - The Flowers Of War
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Savaşın Çiçekleri

The Flowers Of War

2 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Savaşın Çiçekleri
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

1937 yılında Japonya, Çin’in başkenti olan Nanjing’i işgâl ettiğinde resmi olmayan rakamlara göre 300.000 Çin’li katledilir. Çin ve Japonya arasında gerçekleşen savaşta tüm şehir bombalanmıştır. Vefat eden yerel papazın cenazesine yeni bir papaz katılır. Manastır öğrencileri ile fahişeler arasında kalan papazın yaşadığı bu ikilem, fedakârlığı ve onuru keşfetmesini sağlar.

Galeri

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Yorumlar

  • Gerçekten ço hoş ve güzel bir yapım.Tavsiye ederim.

  • oha bunu torrentten indirip izleyeli aylar oldu daha vizyona bile girmemiş... film fena değildi :)

  • Film gerçekten çok güzel olmuş gitmeyi düşünen arkadaşlara tavsiye ederim

  • zorla asya filimi izletecekler

  • henüz izlemedim izlersem de chiristian bale için izlerim

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Oyuncular ve ekip

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