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Savaşın Gölgesinde
Lore
1 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Almanya, Avustralya, İngiltere
- Gösterim Tarihi :16 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Anne ve babası Hitler yanlısı olan Lore, savaş sonrası kardeşleriyle bir başına kalır. Nazi sempatizanları teker teker yakalanarak öldürülürken Lore dört kardeşini yanına alarak yollara düşer. Tehlikelerden kaçmaya çalışan Lore, bir Yahudi mülteciyle karşılaşır. Hayatta kalmak için hayatı boyunca düşman bildiği bir Yahudi’ye güvenmek zorundadır.
Galeri
Yorumlar
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biraz Schindler'in Listesi havası aldım filmden
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tek kelimeyle muhteşem. izledikten sonra etkisinden kurtulmak mümkün değil. senaryo ve küçük oyuncular bir harika. 5 yıldızlı bir film
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