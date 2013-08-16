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Savaşın Gölgesinde

Lore

1 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Savaşın Gölgesinde
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Anne ve babası Hitler yanlısı olan Lore, savaş sonrası kardeşleriyle bir başına kalır. Nazi sempatizanları teker teker yakalanarak öldürülürken Lore dört kardeşini yanına alarak yollara düşer. Tehlikelerden kaçmaya çalışan Lore, bir Yahudi mülteciyle karşılaşır. Hayatta kalmak için hayatı boyunca düşman bildiği bir Yahudi’ye güvenmek zorundadır.

Galeri

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Yorumlar

  • biraz Schindler'in Listesi havası aldım filmden

  • tek kelimeyle muhteşem. izledikten sonra etkisinden kurtulmak mümkün değil. senaryo ve küçük oyuncular bir harika. 5 yıldızlı bir film

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Oyuncular ve ekip

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