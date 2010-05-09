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Saving God
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Suç
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Kanada
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Müzik :
- Süre :101 dk.
- Dağıtıcı :Clear Entertainment, Cloud Ten Pictures
- Resmi Sitesi : Official site
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