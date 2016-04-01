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Savva Küçük Savaşçı

Savva. Serdtse Voyna

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Fragmanlar


Savva Küçük Savaşçı
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Küçük Savaşçı SAVVA´nın masalsı yaşam yolculuğu büyük bir maceraya dönüşüyor.

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