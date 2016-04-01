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Savva Küçük Savaşçı
Savva. Serdtse Voyna
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- IMDB Puanı : 4.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Rusya
- Gösterim Tarihi :1 Nisan 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Müzik :
Filmin Konusu
Küçük Savaşçı SAVVA´nın masalsı yaşam yolculuğu büyük bir maceraya dönüşüyor.
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