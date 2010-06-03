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Scouts vs. Zombies
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Zombi salgınına karşı çıkmak isteyen üç izcinin macerasına odaklanan eserin en tanıdık oyuncusu Arnold Schwarzenegger’in oğlu Patrick.
Galeri
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