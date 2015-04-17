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Sebahat & Melahat

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sebahat & Melahat
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Sebahat ve Melahat, iki kadının, çapkınlık yaptıklarını öğrendikleri kocalarını bulmak için Karadeniz’in yaylalarından İstanbul’a uzanan eğlenceli yolculuğunu konu alıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Büyük hayal kırıklığı...

  • Birol Güven artik ya biraz daha kaliteli filmler yapsin ya da biraksin. Bu ne yaa? 3-5 kisiyle 1 gunde cekilmis gibi.

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Oyuncular ve ekip

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