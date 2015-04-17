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Sebahat & Melahat
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Sebahat ve Melahat, iki kadının, çapkınlık yaptıklarını öğrendikleri kocalarını bulmak için Karadeniz’in yaylalarından İstanbul’a uzanan eğlenceli yolculuğunu konu alıyor.
Galeri
Yorumlar
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Büyük hayal kırıklığı...
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Birol Güven artik ya biraz daha kaliteli filmler yapsin ya da biraksin. Bu ne yaa? 3-5 kisiyle 1 gunde cekilmis gibi.
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