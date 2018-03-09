Sebastian Sevgili Dostum

1945 Sonbaharı, savaş bitmiştir. Sebastian 10 yaşına gelmiştir. Sebastian 2 yıldır görmediği Angelina'yı sabırsızlıkla beklemektedir.

Genç kadını Alplerin bu küçük köyüne getiren uçak arıza yapar ve dağlarda düşer. Birkaç gün sürdürülen aramalar henüz sonuç vermemiş enkaz bulunamamıştır. Yetkililere göre kurtulan olmamıştır. Tüm kasaba umudunu kaybetse de Sebastian inanmaz ve vakit kaybetmeden Angelina'yı aramak ister. Sebastian'ın dedesinin de umudu vardır ve ona yardım edecektir. Dedesi bölgedeki tek pilotu tanıyordur ve onlara yardımcı olması için pilotu ikna eder. Fakat onu kurtarmadan önce çocuk ve köpeğinin birçok tehlikeye göğüs germesi ve bir sırla karşılaşması gerekecektir. Belle ve Sebastian'ın hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir sır...