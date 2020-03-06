Politik bir gerilim olan "Seberg", aktris Jean Seberg'i araştırmak üzere görevlendirilen genç bir FBI ajanının adımlarını takip ediyor. 1960'ların sonlarında Los Angeles'taki sivil haklar hareketinde yer alan Seberg, radikal Afrikalı-Amerikalı aktivist örgütü Black Panther Partisi’ni desteklemiş ve sonuç olarak FBI, COINTELPRO programı aracılığıyla kendisini baltalama girişimlerinde bulunmuştu.