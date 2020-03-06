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Seberg
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Filmin Konusu
Politik bir gerilim olan "Seberg", aktris Jean Seberg'i araştırmak üzere görevlendirilen genç bir FBI ajanının adımlarını takip ediyor. 1960'ların sonlarında Los Angeles'taki sivil haklar hareketinde yer alan Seberg, radikal Afrikalı-Amerikalı aktivist örgütü Black Panther Partisi’ni desteklemiş ve sonuç olarak FBI, COINTELPRO programı aracılığıyla kendisini baltalama girişimlerinde bulunmuştu.
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