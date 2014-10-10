Jonas, toplumun bütün anılarını elinde bulunduran The Giver’la zaman geçirmeye başladıkça ölümcül gerçekleri keşfetmeye başlar. Bu yeni bilginin gücüyle, riskin sandığından daha büyük olduğunu ve bunun hem kendisi hem de sevdikleri için bir ölüm kalım meselesi olduğunu fark eder. Jonas onları korumak için, daha önce hiç kimsenin kaçamadığı toplumdan kaçması gerektiğini bilmektedir.