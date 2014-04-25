Sefer Tası
Dabba
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Almanya, Fransa, Hindistan
- Gösterim Tarihi :25 Nisan 2014
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- Oyuncular :
- Süre :104 dk.
Filmin Konusu
Hindistan’ın en kalabalık şehri ve yaklaşık 20 milyon nüfuslu Bombay’da her gün binlerce ev kadını öğle yemeği hazırlamakta ve bu yemekleri sefer taslarında, 120 yıldır geleneksel olarak devam eden mucizevi sayılabilecek bir sistemle kocalarına ulaştırmaktadırlar. Ancak bir gün kurye, bir sefer tasını yanlış adrese teslim eder. Film, dört milyonda bir ihtimalle yanlış adrese teslim edilen bu sefertası ile başlıyor. Orta halli ev hanımı Ila’nın özenle hazırladığı sefertasları emekliliğine az kalmış yalnız bir adam olan Saajan’a ulaşıyor. Hayalleri yok eden bu devasa şehirde ikisi de bir umut buluyor sefer taslarında.
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Yorumlar
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hem eğlenceli hemde duyguları çok samimi bir film. zevkle izledik.
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Hani insanın içine ılık ılık damlayan, yüreğimizi ısıtan filmler vardır ya. İşte Sefertası da böyle bir yapıt. Küçük hüzünlü ve alçakgönüllü bir başyapıt.
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eğlenceli bi film