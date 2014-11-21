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Şeflerin Savaşı
Comme un chef
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa, İspanya
- Gösterim Tarihi :21 Kasım 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :84 dk.
Filmin Konusu
Jacky yemek sanatı meraklısı bir gençtir. Yıldız Şef Alexandre’ın ise restoranın yönetim kurulu başkanı Stanislas ile ciddi sorunları vardır. Stanislas’ın niyeti ona bir yıldız kaybettirmek, yemek endüstrisi için daha kârlı olan kimyasal ürünler kullanacak, genç bir şefi onun yerine getirmektir. Stanislas, Alexandre’ın ekibindeki elemanların işten ayrılmalarını sağlar. Alexandre bir gün Jacky ile karşılaşır.
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