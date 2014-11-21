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Şeflerin Savaşı

Comme un chef

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Şeflerin Savaşı
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Jacky yemek sanatı meraklısı bir gençtir. Yıldız Şef Alexandre’ın ise restoranın yönetim kurulu başkanı Stanislas ile ciddi sorunları vardır. Stanislas’ın niyeti ona bir yıldız kaybettirmek, yemek endüstrisi için daha kârlı olan kimyasal ürünler kullanacak, genç bir şefi onun yerine getirmektir. Stanislas, Alexandre’ın ekibindeki elemanların işten ayrılmalarını sağlar. Alexandre bir gün Jacky ile karşılaşır.

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