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Şeker Çocuk

Honey Boy

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Şeker Çocuk
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Alkol bağımlısı babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışan bir çocuk yıldızın hikayesini anlatacak film, genel hatlarıyla Shia LaBeouf’ın hayatından uyarlanıyor.

Galeri

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