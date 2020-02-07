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Şeker Çocuk
Honey Boy
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Filmin Konusu
Alkol bağımlısı babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışan bir çocuk yıldızın hikayesini anlatacak film, genel hatlarıyla Shia LaBeouf’ın hayatından uyarlanıyor.
Galeri
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