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Şeker Portakalı

Meu Pe de Laranja Lima

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Fragmanlar


Şeker Portakalı
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Şeker Portakalı, sevgiyi kendisi bulmak zorunda kalan ve günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Brezilyalı yazar José Mauro De Vasconcelos´un çocukluğundan derin izler taşıyan hikayede, çok yoksul bir ailenin oğlu olan Zezé, hayatın karşısına çıkardığı sarsıntı ve zorlukları hayal gücünün yardımıyla, yazarak aşabileceğini keşfeder. Yeni taşındıkları evlerindeki portakal ağacı ise, artık en iyi arkadaşı olmuştur.

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Yorumlar

  • şeker portakalı neden ankarada oynamıyor

  • nerede vizyona giricekkkk :)))))

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Oyuncular ve ekip

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