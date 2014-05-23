Sinema>Film Arşiv > Şeker Portakalı - Meu Pe de Laranja Lima
Şeker Portakalı
Meu Pe de Laranja Lima
0 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Brezilya
- Gösterim Tarihi :23 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :99 dk.
Filmin Konusu
Şeker Portakalı, sevgiyi kendisi bulmak zorunda kalan ve günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Brezilyalı yazar José Mauro De Vasconcelos´un çocukluğundan derin izler taşıyan hikayede, çok yoksul bir ailenin oğlu olan Zezé, hayatın karşısına çıkardığı sarsıntı ve zorlukları hayal gücünün yardımıyla, yazarak aşabileceğini keşfeder. Yeni taşındıkları evlerindeki portakal ağacı ise, artık en iyi arkadaşı olmuştur.
Galeri
Yorumlar
-
şeker portakalı neden ankarada oynamıyor
-
nerede vizyona giricekkkk :)))))
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.