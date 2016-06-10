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Sekerat Son
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :10 Haziran 2016
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Filmin Konusu
Genç bir ressam olan Seda'nın hayatı, ardarda yaşadığı travmatik olaylar ile sarsılır. Ruh hali gitgide bozulur. Bu esnada öteki aleme yönelir, karanlık güçlerin etkisi altına girer. Kendi iradesi dışında bağlantılar kurarken yaşadığı korkuların sebebini anlayamayan kadın sonunda gerçek ile yüzleşir.
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Yorumlar
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Güzel film gayet basaralı oyuncular iyi oynamıslar
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En sonun da güzel bi korku filmi çıktı konusu ve oyuncular gayet basarılı tavsiye ederim
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