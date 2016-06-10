Sekerat Son

Genç bir ressam olan Seda'nın hayatı, ardarda yaşadığı travmatik olaylar ile sarsılır. Ruh hali gitgide bozulur. Bu esnada öteki aleme yönelir, karanlık güçlerin etkisi altına girer. Kendi iradesi dışında bağlantılar kurarken yaşadığı korkuların sebebini anlayamayan kadın sonunda gerçek ile yüzleşir.