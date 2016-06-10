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Sekerat Son

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Fragmanlar


Sekerat Son
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Genç bir ressam olan Seda'nın hayatı, ardarda yaşadığı travmatik olaylar ile sarsılır. Ruh hali gitgide bozulur. Bu esnada öteki aleme yönelir, karanlık güçlerin etkisi altına girer. Kendi iradesi dışında bağlantılar kurarken yaşadığı korkuların sebebini anlayamayan kadın sonunda gerçek ile yüzleşir.

Galeri

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Yorumlar

  • Güzel film gayet basaralı oyuncular iyi oynamıslar

  • En sonun da güzel bi korku filmi çıktı konusu ve oyuncular gayet basarılı tavsiye ederim

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Oyuncular ve ekip

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