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Selam: Bahara Yolculuk

129 kişi izlemiş. | 119 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Selam: Bahara Yolculuk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (668 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yaşanmış bir hikâyeden yola çıkılarak beyazperdeye aktarılan film, Türkiye’den Kırgızistan’a farklı sebeplerle giden iki insanın yaşadıkları zorlukları ve bu süreç içinde pekişen dostluklarını anlatıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Çok teşekkürler ellerinize sağlık güzel bir film not mendilsiz gidilmez

  • DUYGU DOLU AİLECE İZLENECEK MÜKEMMEL BİR FİLM - HAMDİ ALKANIN ELLERİNE SAĞLIK

  • Gerçekten çok güzel bir film...Önyargıyla gitmiştim ama çok beğendim.

  • Yaşanmış olması izlenmeyi hak ettirdi.

  • İçten samimi ve sadece gerçekler.

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Oyuncular ve ekip

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