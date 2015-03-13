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Selam: Bahara Yolculuk
129 kişi izlemiş. | 119 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Yaşanmış bir hikâyeden yola çıkılarak beyazperdeye aktarılan film, Türkiye’den Kırgızistan’a farklı sebeplerle giden iki insanın yaşadıkları zorlukları ve bu süreç içinde pekişen dostluklarını anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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Çok teşekkürler ellerinize sağlık güzel bir film not mendilsiz gidilmez
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DUYGU DOLU AİLECE İZLENECEK MÜKEMMEL BİR FİLM - HAMDİ ALKANIN ELLERİNE SAĞLIK
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Gerçekten çok güzel bir film...Önyargıyla gitmiştim ama çok beğendim.
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Yaşanmış olması izlenmeyi hak ettirdi.
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İçten samimi ve sadece gerçekler.
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