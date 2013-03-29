Selam
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Selam'da Harun, Zehra ve Adem'in hikayesi anlatılıyor. Harun, Zehra ve Ademidealleri olan 3 öğretmendir. Eğitim aşkıyla geride ailelerini, yurtlarını bırakarak, 3 farklı kıtaya doğru yola koyulurlar. Adem, Bosna Hersek’e doğru yollara düşerken, ardında hamile eşini bırakmıştır. Zehra ise Afganistan’a doğru giderken aşık olduğu Harun’un sevgisini yüreğine gömer. Harun ise geçmişi bir kenara bırakarak, fakirliğin halen hüküm sürdüğü eski sömürge devleti Senegal’a doğru yola çıkar. Açlığın, yoksulluğun hatta yer yer halen savaşın hüküm sürdüğü bu farklı topraklara barışı, dostluğu, kardeşliği ve yardım götürmeyi amaç edinen isimsiz kahramanlar, eğitim aşkını kendi yaşamlarının üstüne koyarlar. Her ülkeye yeni hatıralar, yeni hayatlar hediye ederler...
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Yorumlar
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BU TÜRDE YAPILMIŞ EN İYİ FİLMLERDEN BİRİSİ ZEVKLE İZLEDİM. EĞİTİM CAMİASININ KESİNLİKLE İZLEMESİ GEREKEN BİR FİLM. BU KALİTE SEVİYELİ FİLMLERE ÜLKEMİZİN İHTİYACI VAR. HERKESE TAVSİYE EDERİM
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FİLME GİDECEK ARKADAŞLARA SADECE ÇOK GÜZEL DİYE BİLDİM BAŞKA ANLATILABİLECEK SÖZ BULAMADIM.AĞLAMAM DİYENLER OLDU VE FİLME GİTTİKLERİNDE ÖN YARGILAR BERTARAF OLDU.HALA TÜYLERİM TİTRİYO FİLM AKLIMA GELDİKÇE.
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bu film çok güzel
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çok merek ettiğim bir film ama bir türlü gidemedim
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selam izlemek icin bulamadım neten daha sınamalardamıı?