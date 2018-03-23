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Self Portrait Blood Red
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Filmi Oyla :
- Tür :Kısa Film
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : Avustralya
- Yönetmen :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :23 dk.
- Dağıtıcı :Australian Film Commission, The
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