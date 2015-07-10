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Selfless

Self/less

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Fragmanlar


Selfless
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, sonsuza dek yaşamak için başka bir hayatı almanın sonuçlarını ele alıyor. Milyarder sanayici Damian Hale, ölümcül bir hastalığa yakalanır. Bilincin başka bir bedene nakledilme işlemi olan “Deri Değiştirme” adındaki, onun için zamanı geriye döndürecek bir tıbbi müdahaleyi uygulamaya kararlıdır. Bilinci, kendisinden epey genç bir adamın bedenine nakledilmektedir. Damian, yeni edindiği kimliğinde çok rahat etmeye başlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Gayet güzel bir yapım olmuş. Sıkılmadan izlenebilecek bir film.

  • mukemmel bi filmdi

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Oyuncular ve ekip

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