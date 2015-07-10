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Selfless
Self/less
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, sonsuza dek yaşamak için başka bir hayatı almanın sonuçlarını ele alıyor. Milyarder sanayici Damian Hale, ölümcül bir hastalığa yakalanır. Bilincin başka bir bedene nakledilme işlemi olan “Deri Değiştirme” adındaki, onun için zamanı geriye döndürecek bir tıbbi müdahaleyi uygulamaya kararlıdır. Bilinci, kendisinden epey genç bir adamın bedenine nakledilmektedir. Damian, yeni edindiği kimliğinde çok rahat etmeye başlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Gayet güzel bir yapım olmuş. Sıkılmadan izlenebilecek bir film.
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mukemmel bi filmdi
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