Film, sonsuza dek yaşamak için başka bir hayatı almanın sonuçlarını ele alıyor. Milyarder sanayici Damian Hale, ölümcül bir hastalığa yakalanır. Bilincin başka bir bedene nakledilme işlemi olan “Deri Değiştirme” adındaki, onun için zamanı geriye döndürecek bir tıbbi müdahaleyi uygulamaya kararlıdır. Bilinci, kendisinden epey genç bir adamın bedenine nakledilmektedir. Damian, yeni edindiği kimliğinde çok rahat etmeye başlar.