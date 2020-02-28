Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Semur 2: Cinlerin Büyüsü
Paylaş

Semur 2: Cinlerin Büyüsü

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Semur 2: Cinlerin Büyüsü
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Alesia çok küçük yaşta kötü bir ifrit tarafından rahatsız edilmektedir. Güçlü bir hoca tarafından kurtarılan Alesia aslen Rum asıllı olan ailesini kaybeder. 25 yaşında hayatının normal akışına devam etmekte iken dedesi Greeg'den gelen bir mektup ile hayatı değişir. Arkadaşlarını da yanına alarak mektubun peşine düşen Alesia, eski bir Rum köyü olan Yorgalar’a gider. Çünkü dedesi onun için altın değerinde bir şey bıraktığını söylemiştir. Ancak Yorgalar’da yaşanacaklar o ve arkadaşları için tam bir cehennem olacak ve daha da kötüsü Alesia geçmişteki karanlık gerçeklerle yüzleşecektir.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Semur 2: Cinlerin Büyüsü filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Semur 2: Cinlerin Büyüsü filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir