Semur 2: Cinlerin Büyüsü

Alesia çok küçük yaşta kötü bir ifrit tarafından rahatsız edilmektedir. Güçlü bir hoca tarafından kurtarılan Alesia aslen Rum asıllı olan ailesini kaybeder. 25 yaşında hayatının normal akışına devam etmekte iken dedesi Greeg'den gelen bir mektup ile hayatı değişir. Arkadaşlarını da yanına alarak mektubun peşine düşen Alesia, eski bir Rum köyü olan Yorgalar’a gider. Çünkü dedesi onun için altın değerinde bir şey bıraktığını söylemiştir. Ancak Yorgalar’da yaşanacaklar o ve arkadaşları için tam bir cehennem olacak ve daha da kötüsü Alesia geçmişteki karanlık gerçeklerle yüzleşecektir.