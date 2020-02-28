Sinema>Film Arşiv > Semur 2: Cinlerin Büyüsü
Semur 2: Cinlerin Büyüsü
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Alesia çok küçük yaşta kötü bir ifrit tarafından rahatsız edilmektedir. Güçlü bir hoca tarafından kurtarılan Alesia aslen Rum asıllı olan ailesini kaybeder. 25 yaşında hayatının normal akışına devam etmekte iken dedesi Greeg'den gelen bir mektup ile hayatı değişir. Arkadaşlarını da yanına alarak mektubun peşine düşen Alesia, eski bir Rum köyü olan Yorgalar’a gider. Çünkü dedesi onun için altın değerinde bir şey bıraktığını söylemiştir. Ancak Yorgalar’da yaşanacaklar o ve arkadaşları için tam bir cehennem olacak ve daha da kötüsü Alesia geçmişteki karanlık gerçeklerle yüzleşecektir.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.