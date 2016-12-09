Babasının "Korku bir kurda benzer. Onu yenmen için tam gözünün içine bakacaksın." mottosuyla yetiştirmeye çalıştığı Sedat (Tolga Çevik ) çok küçükken öksüz kalır. Çıralı'da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar (Melis Birkan) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini "baba" olarak bulur.

İstanbul'a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol (Cengiz Bozkurt) ile karşılaşarak "korkularının gözünün içine bakacağı" bir meslek edinir. Sedat'ın hayatı artık "Sen Benim HerŞeyimsin" dediği kızının etrafındadır. Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçeklerinden korumak için elinden geleni yapar.