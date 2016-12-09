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Sen Benim HerŞeyimsin

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Fragmanlar


Sen Benim HerŞeyimsin
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Babasının "Korku bir kurda benzer. Onu yenmen için tam gözünün içine bakacaksın." mottosuyla yetiştirmeye çalıştığı Sedat (Tolga Çevik ) çok küçükken öksüz kalır. Çıralı'da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar (Melis Birkan) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini "baba" olarak bulur.

İstanbul'a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol (Cengiz Bozkurt) ile karşılaşarak "korkularının gözünün içine bakacağı" bir meslek edinir. Sedat'ın hayatı artık "Sen Benim HerŞeyimsin" dediği kızının etrafındadır. Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçeklerinden korumak için elinden geleni yapar.

Galeri

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Yorumlar

  • Muhteşem

  • Mükemmel bir film ama Tolga Çevik diye komik sanmamak lazım tersine hüzün doluydu

  • Çok güzel bir filmdi ama Tolga Çevik diye komik olduğunu sanmamak lazım tersine hüzün doluydu

  • Çok sıkıcı bir film kesinlikle ve kesinlikle zaman kaybı

  • Guzel film, duygusallik komediden daha fazla.

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Oyuncular ve ekip

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