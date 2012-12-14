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Sen Dünyaya Gelmeden

Venuto al mondo

11 kişi izlemiş. | 23 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sen Dünyaya Gelmeden
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gemma ve Diego Saraybosna’da tanışmışlardır. Gemma'nın hayatı Diego’ya aşık olması ile beklenmedik şekilde değişmiştir. Fakat Diego, Bosna savaşı sırasında hayatını kaybeder, Gemma ise başka bir ülkeye savrulur. Savaş bittikten yıllar sonra Gemma oğulunu da yanına alarak Diego'nun öldüğü topraklara geri döner. Geçmişte yaşananları ve Diego'nun izlerini Saraybosna'da arar...

Galeri

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Yorumlar

  • Hayatımda izlediğim en berbat filmlerden biri zaman kaybı

  • film çok güzeldi ben çok beğendim saadet işil aksoyda hakkını vermiş rolünün tavsiye ederim filmi

  • Şİmdi Penelopenin kızımı var oğlumu hani Saadet aksoy kızını oynuyordu kadının oğlu var yazıyor konuda

  • Penelopr cruzun oyunculuğuna lafım yok özellikle dramda dfaha başarılı bence Romaya sevgilrle de hiç sevmemiştim antipatikti çok ama bu rol yakışmış

  • geçenlerde vizyona giren gergedan mevsimindede Türk oyunclar vardı ama filmin gişesi gerçekten iyi deilmiş. uamrım bu film öyle olmaz

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Oyuncular ve ekip

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