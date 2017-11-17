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Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Burak Aksak'ın yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun?, hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan Aysel ile gittiği dans okulundaki hocasının öyküsünü konu ediniyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Vakit öldürmek için iyi.

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Oyuncular ve ekip

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