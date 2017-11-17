Sinema>Film Arşiv > Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Burak Aksak'ın yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun?, hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan Aysel ile gittiği dans okulundaki hocasının öyküsünü konu ediniyor.
Galeri
Yorumlar
-
Vakit öldürmek için iyi.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.