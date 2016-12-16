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Sen Sağ Ben Selamet

0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sen Sağ Ben Selamet
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Aynı yöne giden üç kaçağın yolunun sık sık kesişmesini konu alan filmde, cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar'ı, Sivas kapalı cezaevine götürecek nakil aracı, Selamet'i de memleketine bırakacaktır. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır; Goril Behlül.

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Yorumlar

  • Hayatimda izledigim en ama en kötü filmdi,film bile derken utaniyorum

  • Hayatim boyunca izledigim en ama en kötü filmdi..

  • Berbat-ül Ala.

  • Cok iyi degil, eglenceli biraz cinsellik fazla gibi.

  • Fragmanı na aldanıp da gitmeyin 10 dk sonra çımak istersiniz

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Oyuncular ve ekip

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