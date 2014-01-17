Sen Şarkılarını Söyle
Inside Llewyn Davis
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Müzik
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Fransa
- Gösterim Tarihi :17 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Coen Kardeşler'in yine bir dönem dramasına imza attıkları Inside Llewyn Davis, 1960'lı yılların New York'unda geçiyor. 1960'lı yılların başında Greenwich Village, folk müziğin devrimine sahne olur. Film ünlü folk sanatçısı Dave Van Ronk'un hayatından ilhamla yola çıkarak, dönemin müzik piyasasında yaşananları ünlü sanatçılar Bob Dylan, Joan Baez ve Joni Mitchell eşliğinde beyazperdeye taşıyor.
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Yorumlar
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17 ocakta vizyona giren filmler muhteşem!!! hangisi izleyeceğimize çok zor karar vericez. en önemli ödüller için adı geçen filmler bu haftaya toplanmış. sen şarkılarını söyle de bu filmlerden biri. ben müziklerini çok merak ediyorum. bu haftanın favori filmlerinden
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cohen kardeşlerin bol ödüllü filmi. her ne kadar bu senenin oscarları için adı geçmese de izlenmesi gereken bi yapım. türü sevenler için ideal. oyunculuk muhteşem