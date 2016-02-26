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Senarist

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Senarist
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Adem siyasi bir yazardır. Yıllarca edindiği tecrübeler sonunda görünenle aslında olanın çok farklı olduğunu göstermek için "Senarist" isminde bir kitap yazar. Fakat bu kitabın bastırılması bir şekilde engellenir. Adem boşa çıkmakta olan çabalarının getirdiği maddi ve manevi sıkıntılar ile boğuşurken bir not alır; "Senaristi Bul"… Senaristi arayan Adem işin içine gizemli grupların da girmesi ile kendini anlamlandırması güç bir karmaşanın tam merkezinde bulur. Üzerine oynanan bu oyunların sebebini öğrenmek için Senarist´i bulması gerekmektedir. Ve aramaya koyulur.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • saçma salak bşy,ne anlatmaya çalıştıkları belli değil mantık hatalarıyla dolu sinemadan soğutcak bi senaryo. UZAK DURUN

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