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Senden Bana Kalan
1 kişi izlemiş. | 57 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
18 yaşına girdiği gün, dedesinden kalan mirası alabilmesi için yerine getirmesi gereken vasiyet gereği köy okulundan mezun olması gereken Özgür, geldiği köyde hayatının en büyük sırrı ve aşkıyla tanışacaktır. Elif, Özgür’ü geçmişi ve yeni geleceğiyle tanıştıracaktır. Ancak Elif’in de bir sırrı vardır. Elif ve Özgür’ün beraber geçireceği günler Özgür’ün mirasa değil geçmişine, hatıralarına, aşkına ve çocukluğuna uzandığı bir yıl olacaktır.
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Yorumlar
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Mukemmel film kesinlikle gidilir
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bence güzelll izlenir
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gitmeyenler için uyarı GITMEYIN.
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