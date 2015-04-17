Senden Bana Kalan

18 yaşına girdiği gün, dedesinden kalan mirası alabilmesi için yerine getirmesi gereken vasiyet gereği köy okulundan mezun olması gereken Özgür, geldiği köyde hayatının en büyük sırrı ve aşkıyla tanışacaktır. Elif, Özgür’ü geçmişi ve yeni geleceğiyle tanıştıracaktır. Ancak Elif’in de bir sırrı vardır. Elif ve Özgür’ün beraber geçireceği günler Özgür’ün mirasa değil geçmişine, hatıralarına, aşkına ve çocukluğuna uzandığı bir yıl olacaktır.