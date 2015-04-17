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Senden Bana Kalan

1 kişi izlemiş. | 57 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Senden Bana Kalan
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (15 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

18 yaşına girdiği gün, dedesinden kalan mirası alabilmesi için yerine getirmesi gereken vasiyet gereği köy okulundan mezun olması gereken Özgür, geldiği köyde hayatının en büyük sırrı ve aşkıyla tanışacaktır. Elif, Özgür’ü geçmişi ve yeni geleceğiyle tanıştıracaktır. Ancak Elif’in de bir sırrı vardır. Elif ve Özgür’ün beraber geçireceği günler Özgür’ün mirasa değil geçmişine, hatıralarına, aşkına ve çocukluğuna uzandığı bir yıl olacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • Mukemmel film kesinlikle gidilir

  • bence güzelll izlenir

  • gitmeyenler için uyarı GITMEYIN.

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Oyuncular ve ekip

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